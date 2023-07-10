GÜNCELLEME - Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ve Bulancak ilçesinde şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına yol açtı.

Piraziz ilçede etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi'nin taşması üzerine Eren Mahallesi'ni su bastı.

Mahalledeki vatandaşlar, ev ve iş yerlerini boşaltmaya başladı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahalleye AFAD, AKUT, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ve AKUT ekipleri, evlerinden çıkmak isteyen vatandaşları botlarla tahliye etti, bodrum katında mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

İlçede dükkanlarını su basan esnaf, suların çekilmesiyle çamurları temizlemeye başladı.

Evinden yavru kediyle tahliye edilen Nazif Şenel, AA muhabirine, mahallede baktıkları yavru kediden sadece birini kurtarabildiğini belirterek, "Bu kedi normalde sokakta, mahalleli olarak hepimiz bakıyorduk, birdenbire sel başlayınca panik halinde balkona çıktım. Diğer kalan yavru kedilerden birkaçı da kurtuldu sanırım." dedi.

Bulancak ilçesinde ise İncüvez Deresi taştı, cadde ve sokakların bazı bölümlerinde su baskınları meydana geldi. Eski cezaevi mevkisinde bir iş yeri ve araç su altında kaldı.

Pazarsuyu Deresi'nin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmesi sonucu yollarda su birikintileri oluştu.

İlçenin Bahçeli ve Şeyhmusa köylerinde ise şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar oluştu.

Giresun merkezde de bazı caddelerde sağanak sebebiyle su birikintileri meydana geldi.