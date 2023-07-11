Giresun'da vatandaşlar derelerden denize sürüklenen odunları topladı
GİRESUN (AA) - Giresun'da şiddetli yağışla derelerden denize sürüklenen ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından toplanıyor.
Piraziz ilçesinde debisi yükselen ve taşan derelere sürüklenen ağaç parçaları, deniz kenarında ve dere yataklarında birikti.
Sahile gelen vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyacı için deniz kenarında küçük odun parçalarını su içinden ve karadan toplayarak istifledi.
Vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölüp taşınabilecek boyuta getirdi. Toplanan odunlar, vatandaşlarca araçlara yüklendi.