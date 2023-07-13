Giresun'da şiddetli yağışın açtığı tahribat gideriliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde sağanak sonucu meydana gelen taşkınların yol açtığı tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam etti.

Piraziz ilçesinde Abdal Deresi'nin 10 Temmuz'da şiddetli yağışlarla taşması sonucu su basan Eren Mahallesi'nde, Piraziz Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince cadde ve sokaklarda biriken çamur birikintileri temizlendi.

İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise kullanılabilir haldeki eşyalarını temizlemeye çalıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de Abdal Deresi'nde çalışma yürüttü.

Yağlıdere ilçe merkezinde ise su basan cadde ve sokaklar ile mahalle ve köylerde belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yapıldı.

- "Yağmur kesildi, hava açtı diye rehavete kapılmayalım"

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine, afetin boyutunun görünenden daha büyük olduğunu söyledi.

Merkez ve Bük olmak üzere çoğu mahalleyi su bastığını anımsatan İbaş, "Mezarlıklarımızda bile ağır hasarlar oluştu. Tüm büzler ve menfezler kapalı, mahalle yollarımız kullanılamaz halde, Meteoroloji verilerine göre, daha önce görülmemiş şekilde metrekareye 175 kilogram yağmur düştü." dedi.

İbaş, ilçede 11 iş makinesi, 9 kamyon, 4 yıkama aracı, İl Özel İdaresi dahil 65 personel ile çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"9 mahallemizin ana yolu açıldı, bir mahallemizin de açılmak üzere. Sel afetinin ardından bölgede heyelanlar da oluşmaya başladı. İlçemize bağlı Oruçbey, Ömerli mahalle yolu, Kurucalı-Çitlibel yolu, Kurucalı-Aralıcak yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Yağmur kesildi, hava açtı diye rehavete kapılmayalım. Bölgemizin heyelanlı bölge olması nedeniyle zaman zaman bu tür sıkıntılar yaşamaktayız. Hepimize çok geçmiş olsun, Allah beterinden korusun."