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        Giresun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:51
        Giresun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        İlçenin Kılıçlı mevkisinde, Tuncay Kömürcü yönetimindeki 28 AU 967 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yılmaz Bayrak'ın kullandığı 26 ACR 983 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Kömürcü hayatını kaybetti.

        Her iki araçta yaralanan Yılmaz, Zümra, Berra, Latife ve Ömer Asaf Bayrak, Doğanay, Kader ve Sevim Yılmaz, Afitap Bilek ile Nazire Latifoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Kader Yılmaz dışındakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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