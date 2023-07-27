Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakçı'da 4 hafız icazet aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:14
        Çanakçı'da 4 hafız icazet aldı

        GİRESUN (AA) - Çanakçı'da Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

        Çanakçı Müftülüğü avlusunda gerçekleştirilen programda İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Nazım Öztürk Kur'an Kursunda 4 öğrenciye icazet verildi.

        Giresun İl Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, burada yaptığı konuşmada hafızların toplumun aydınlık yüzleri olduğunu belirtti.

        Hafızlığın ömür boyu sürecek bir ilim yolculuğunun başlangıcı olduğunu söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

        "Hafızlarımız, Kur'an ayetlerinin manalarını daha iyi anlamak, tefsiriyle derinleşmek ve Kur'an'ın rehberliğinde bir hayat sürmek için aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyor. İlim, kolay elde edilebilen bir nimet değildir. İlmin başındaki tat acıdır ama sonundaki lezzet baldan tatlıdır. Sonu nimet ve mutluluk yurdu olan bu süreçte, hafızlıklarını tamamlayan tüm öğrencilerimizi, değerli hocalarımızı ve ailelerini tebrik eder, başarılar dilerim. Yüce Allah yar ve yardımcınız olsun."

        Çanakçı İlçe Müftüsü Yunus Özdamar da hafızlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Özdamar, Kur'an kursunda eğitim gören 35 öğrencinin hafızlıklarını tamamlaması için özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlık için bir hidayet rehberi ve yol gösterici olduğunu vurguladı.

        Kur'an-ı Kerim'in insanı yücelten bir kitap olduğunu vurgulayan Bozkurt, "İndirildiği ve yazıya aktarıldığı şekliyle korunabilmiş tek kutsal metin Kur'an'dır. İlk günden itibaren tüm Müslümanlar Kur’an’ı korumayı en kutsal görev bilmişlerdir. Bizlerde nesillerimizin Kur’an’ı öğrenmeleri için üstün bir gayret içerisinde olmalıyız." dedi.

        Tören, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya’nın duasıyla tamamlandı.

        Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Müftüsü Selami Emen, İstanbul Kartal İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Espiye İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Güce İlçe Müftüsü Mehmet Ayın, Görele İlçe Müftüsü İbrahim Görmüş, Tirebolu İlçe Müftüsü İdris Başkıran, Yağlıdere İlçe Müftüsü Abdullah Bal, kurum amirleri, vaizler, din görevlileri, hafızlık öğrencileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar

        Benzer Haberler

        Bulancak'ta vatandaşlara çöp uyarısı
        Bulancak'ta vatandaşlara çöp uyarısı
        Giresun'da mera ıslah projeleri devam ediyor
        Giresun'da mera ıslah projeleri devam ediyor
        Espiye'de "1. Plaj Voleybolu Turnuvası" başladı
        Espiye'de "1. Plaj Voleybolu Turnuvası" başladı
        Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu
        Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu
        Espiye'de tayin olan kamu görevlilerine veda
        Espiye'de tayin olan kamu görevlilerine veda
        Bulancak'ta alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor
        Bulancak'ta alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor