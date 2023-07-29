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        Giresun'da onaylı mezbaha sayısı 9'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:59
        Giresun'da onaylı mezbaha sayısı 9'a yükseldi

        GİRESUN (AA) - Giresun'da onaylı mezbaha sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2016'ya kadar Giresun, Bulancak, Keşap, Espiye, Şebinkarahisar belediyelerine ait 5 mezbahanın faaliyet gösterdiği belirtildi.

        Müdürlük tarafından hazırlanan kesimhane yapım projelerinin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından uygun görülerek finanse edilmesiyle Tirebolu, Görele ve Yağlıdere belediyelerinin mezbahalarının da ruhsatlandırıldığı vurgulanan açıklamada, Dereli Belediyesi'nin mezbahasının ise bu yıl tamamlanmasıyla faaliyete başlamasına izin verildiği aktarıldı.

        Mezbahası bulunmayan ilçelerdeki kasap, lokanta ve marketlerin, en yakın konumdaki ruhsatlı mezbahalardan istifade edebilmeleri için belediyeler arasında işbirliği protokolleri imzalandığına da dikkat çekilen açıklamada, canlı hayvan nakliyesi, kesim ücreti ve karkas etin işletmeye nakli konularında kolaylaştırıcı tedbirler alındığı kaydedildi.

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