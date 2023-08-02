Romanya'da halkalanan su çulluğu Giresun'da koruma altına alındı
Romanya'da halkalandığı belirlenen su çulluğu, bitkin düştüğü Giresun'da koruma altına alındı.
GİRESUN (AA) - Romanya'da halkalandığı belirlenen su çulluğu, bitkin düştüğü Giresun'da koruma altına alındı.
Eynesil ilçesinde vatandaşlar bitkin halde buldukları kuşu, veteriner kliniğine götürdü. Bitkin düştüğü için uçamadığı belirlenen ve ayağında halka olduğu görülen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekipler, ayağında Romanya'da takıldığı tespit edilen halka bulunan su çulluğunu bakımının arından yeniden doğaya salacak.