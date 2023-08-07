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        Giresun'da, minarede mahsur kalan yavru baykuş kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:42
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        Giresun'da, minarede mahsur kalan yavru baykuş kurtarıldı
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        GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde caminin minare boşluğunda mahsur kalan yavru baykuş AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Dereköy Camisi minaresinde yuva yapan baykuşun yavrularından biri 2 ay önce minarenin boşluğuna düştü.

        Köylüler ve cami cemaati tarafından 2 aydır beslenen yavrunun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine AFAD ekiplerine haber verildi.

        AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yavru baykuş, Görele ilçesinde götürüldüğü veterinerdeki tedavisinin ardından Tirebolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

        Köy sakinlerinden Hasan Kılıç, minarenin şerefesine yuva yapan baykuşun yavrusunun minare boşluğuna düştüğünü fark ettiklerini ve iki aydır beslediklerini söyledi.

        Artık uçması gerektiğini düşündükleri yavrunun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine AFAD ekiplerinden yardım istediklerini aktaran Kılıç, "AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavruyu Görele ilçesinde bir veterinere götürdük. Veteriner, baykuşun yaban hayvanı olduğu için Tirebolu ilçesinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğini söyleyince biz de buraya teslim ettik." şeklinde konuştu.

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