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        Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Topçuoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:29 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:39
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        Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Topçuoğlu'nun cenazesi toprağa verildi
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        GİRESUN (AA) - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ender Topçuoğlu'nun cenazesi, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde defnedildi.

        Cenazesi dün Beşiktaş Belediyesi önünde helallik alınmasından sonra defnedilmek üzere memleketi Şebinkarahisar ilçesine getirilen Doğan Ender Topçuoğlu için Tekışık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Topçuoğlu'nun cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

        ​​​​​​​Törene, Topçuoğlu'nun yakınlarının yanı sıra MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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