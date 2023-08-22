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        Giresun'da sel afetinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:21
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        Giresun'da sel afetinde hayatını kaybedenler anıldı
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        GİRESUN (AA) - Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afetinde yaşamını yitirenler anıldı.

        Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolu Karaahmetli köyünde yaşanan afette köprü ve menfezin çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu ve iş makinesi operatörünün kaybolduğu alanda inşa edilen Altı Şehitler Köprüsü'nde anma töreni düzenlendi.

        Törende, şehit askerler ve şehit operatör için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Daha sonra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, köprü üzerine çiçek bıraktı.

        Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden 6 kahramanı rahmet ve minnetle anarak, ailelerine ve tüm Giresun halkına başsağlığı diledi.

        Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, vali yardımcıları, kaymakamlar ile şehit operatör Ali Akbulut'un eşi Perihan Akbulut ve kızı Tuğçe Oruç katıldı.

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