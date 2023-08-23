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        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:48 Güncelleme: 23.08.2023 - 00:56
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        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        İlçenin Karabulduk köyünde Hüseyin Karabürk (63) idaresindeki 28 ABE 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metreden dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Giresun Belediyesi itfaiyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildekilerden Halime Karaca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar Hüseyin, Hasan (23), Furkan (18) ve Hanife Karabürk olay yerindeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hüseyin ve Hasan Karabürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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