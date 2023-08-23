Şebinkarahisar'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçileri, cep telefonuyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Tamzara Mahallesi Taşlığındüzü mevkisinde Murat Kırca, yavrularıyla sürü halinde gördüğü yaban keçilerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çoban Sergen Hancıoğlu ise Avutmuş Mahallesi Hac Kayası mevkisinde rastladığı yaklaşık 30 yaban keçisini doğal ortamlarında cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Bölgede sarp kayalıklarda beslenen yaban keçileri, zaman zaman su ihtiyaçlarını gidermek amacıyla daha alçak bölgelere iniyor.