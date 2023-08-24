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        Sıcaktan bunalanlar Kuzalan Tabiat Parkı'nda serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:36 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:56
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        Sıcaktan bunalanlar Kuzalan Tabiat Parkı'nda serinliyor
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        GİRESUN (AA) - Giresun'da şelaleleri, gölleri ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı, sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

        Dereli ilçesinde 482 hektarlık parkın Dereli-Şebinkarahisar yolunda bulunan Kuzalan Şelalesi, doğal güzelliğiyle dört mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

        Tabiat parkının önemli değerleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 metre yükseklikten Aksu Deresi'ne dökülen şelale, özellikle yazın serinlemek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

        Dereye girerek serinleyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, şelalenin altında da fotoğraf çektirme imkanı buluyor.

        Parkın, doğal yolla oluşan travertenler bölgesi de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        - Manzara ziyaretçileri memnun etti

        Kuzalan Şelalesi'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret eden Ferhat Şengün, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadıklarını, eşinin memleketi Sivas'tan dönüşte şelaleyi gezme imkanı bulduklarını söyledi.

        Şengün, daha önce de gelmek istediklerini ancak bu yıl ziyaret edebildiklerini anlatarak, "Uzun bir yoldan geldik ama sonu çok keyifli oldu, çok mutluyuz. Şu serinlik, buradaki insanların mutluluğu her şeye değdi. Biraz yürüdük, merdiven çıktık, sıcaklar da etkili ama sonu harika oldu." dedi.

        Nevşehir'den gelen Adnan Daşdelen, şelalenin ve yeşilliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Tatilimizi bu yıl Karadeniz'de yapıyoruz, gerçekten çok güzel yerler." ifadesini kullandı.

        Hafize Daşdelen, yeşil ortamın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Nemli olması bizi biraz zorladı ama suya girince serinliyoruz." diye konuştu.

        Aksaray'dan ailesi ile bölgeyi gezmeye gelen Abdullah Kocayüz, Kuzalan Tabiat Parkı'nın Türkiye'deki gezilmesi gereken yerlerden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Daha önce burayı duymuştum, araştırdım, buradaki arkadaşlarım da tavsiye etti. Hava biraz nemli ama su güzel, serinletiyor. Şelalenin altında durmak istedik ama hemen kuruyamayacağımız için yapamadık."

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