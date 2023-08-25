Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kullandığı traktör devrilen çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da kullandığı traktör devrilen çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

        İlçenin Ozanlı köyünde K.Y'nin tarlada kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaca devrildi.

        Yaralanan çocuk, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çocuğun, traktörü ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Alucra'da ev ve samanlık yandı
        Alucra'da ev ve samanlık yandı
        Giresun, Ordu ve Trabzon'da balıkçılar, yeni av sezonu için gün sayıyor
        Giresun, Ordu ve Trabzon'da balıkçılar, yeni av sezonu için gün sayıyor
        Giresunspor, Bandırmaspor karşısında galibiyet hedefliyor
        Giresunspor, Bandırmaspor karşısında galibiyet hedefliyor
        FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
        FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
        Sıcaktan bunalanlar Kuzalan Tabiat Parkı'nda serinliyor
        Sıcaktan bunalanlar Kuzalan Tabiat Parkı'nda serinliyor
        Bulancak'ta fındığı makine ile hasat eden üretici maliyeti düşürdü
        Bulancak'ta fındığı makine ile hasat eden üretici maliyeti düşürdü