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        Giresun ladin ormanlarında biyolojik mücadele devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:21 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:30
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        Giresun ladin ormanlarında biyolojik mücadele devam ediyor
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        GİRESUN (AA) - Giresun'da, doğu ladini ormanlarında dev soymuk kabuk böceği (Dendroctonus Micans) zararlısına karşı daha etkin mücadele için yararlı böcek (Rhizophagus Grandis) üretim süresinin kısaltıldığı bildirildi.

        Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları Şube Müdürlüğünde görevli mühendis Nuray Zengin, AA muhabirine, dev soymuk kabuk böceği zararlısının Türkiye'de ilk kez 1966'da gözlemlendiğini söyledi.

        Zararlıya karşı biyolojik mücadele için müdürlük bünyesinde Rhizophagus Grandis böceğinin üretildiğini belirten Zengin, "Giresun ormanlarında biyolojik mücadele 1991'den itibaren laboratuvar ortamında Rhizophagus Grandis üretimi ile başlamıştır. Biyolojik mücadele amaçlı 2000-2022 yılları arası yıllık ortalama 110 binin üzerinde yararlı böcek üretimi yapılmış ve her yıl yaklaşık 5 bin dekar ladin ormanımıza bırakılmıştır." dedi.

        Zengin, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'ndaki laboratuvarda böcek üretim sürecinin kısaltılması için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çalışmalarımızda daha fazla yararlı böcek üretimi yöntemleri üzerinde yeni bir çalışma başlattık. Bu teknik ile üretimi 8-10 kat artırmayı başarmış durumdayız. Eski uygulamamız Gürcistan'dan aldığımız bir yöntem olup yararlı böceğin yumurtadan ergin hale gelmesi 70-85 günlük bir sürede gerçekleşirken, yeni yöntemimiz ile 55-60 gün ile bu süreci tamamlamaktayız. Böylece daha kısa sürede daha çok alanda ladin ormanlarımıza müdahale etmekteyiz. Çevre dostu, çevreye zarar vermeyen ekolojik dengeyi bozmayan biyolojik mücadeleyi tercih etmekteyiz. Amacımız bu zararı minimuma indirgeyip ormanlarımızda biyolojik doğal dengeyi sağlamak ve ağaç kurumalarının önüne geçmektir."

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