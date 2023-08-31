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        Giresun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:25 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:25
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        Giresun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Espiye-Yağlıdere kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde Bahri Ö. (35) idaresindeki 28 EG 963 plakalı minibüs ile Vahit S. (68) yönetimindeki 16 ZG 398 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Elmas S. (72), 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Elmas S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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