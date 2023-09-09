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        Kadın eli değince fındığın katma değeri arttı

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da kadınlar tarafından devlet desteği ile oluşturulan imalathanede butik çikolata ile fındığa katma değer kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:38
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        Kadın eli değince fındığın katma değeri arttı
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        Tirebolu ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde bir araya gelen 7 kadın, Alaf Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Fındıktan katma değerli ürünler ortaya koymak isteyen kooperatif üyeleri, bu yönde araştırmalar yapmaya başladı.

        Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuran kadınlara, marka ve çikolata imalathanesi oluşturulması için destek sağlandı. TKDK kapsamında faaliyet gösteren Tirebolu Yerel Eylem Grubu Derneğince de kooperatife çikolata imalathanesi için buzdolabı, tezgah, çikolata eritme makinesi ve klima hibe edildi.

        Yılgın köyünde Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarında yer alan ve temmuzda faaliyete geçen "Adda" adlı imalathanede üretilen çikolatalar, aynı yerde oluşturulan reyonda da satışa sunuluyor.

        İmalathanede çikolata yapımında fındığın yanı sıra bölgede yetişen bazı tıbbi aromatik bitkiler de kullanılıyor.

        - "Eylül sonrası kargo ile satışa başlarız"

        Alaf Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Ak, AA muhabirine, fındığın hem bölge hem de ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

        Bölgenin en önemli tarım ürününden yapılabilecek en güzel ürünün çikolata olduğunu belirten Ak, "Fındığa katma değer sağladık. Geçmişte fındık yurt dışına satılıyordu, orada çikolata yapılarak tekrar bize geri geliyordu. Tabii bu külfetli idi, herkes de alamıyordu. Biz de 'Neden kendi fındığımızla çikolata yapmayalım?' derken, fındığımıza katma değer sağlamış olduk." dedi.

        Ak, kuruluş aşamasında devlet desteğinin kendilerini rahatlattığını, aynı şekilde kurumsal kimlik çalışmalarında TKDK'den de yardım aldıklarını ifade etti.

        Meral Ak, hem Tirebolu'nun adını duyurdukları hem de lezzetli fındığını kullanarak çikolata ürettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Sıcak hava dolayısıyla bu dönemde online satış yapamadıklarını anlatan Ak, "Eylül sonrası kargo ile satışa başlarız ancak amacımız daha çok toplu siparişlerle büyümek. Buradaki satış reyonumuzda insanların gelip taze çikolata yemesini de istiyoruz." diye konuştu.

        Ak, sipariş üzerine üretim yaptıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yurt dışından memleketine gelen bir müşterimiz, inek sütü alerjisi olduğu için fındık, kadayıf ve bitter çikolatayı karıştırarak kendisine özel çikolata yaptırdı. Eskiden onlar bize çikolata getiriyordu, şimdi tam tersi biz onlara çikolata veriyoruz."

        Fındık, portakal ve frambuaz kullanarak çikolata ürettiklerini belirten Ak, ayrıca bahçelerinde yetişen rezene, sarı kantaron, ada çayı, limon otu gibi bazı tıbbi aromatik bitkilerle de çikolata yaptıklarını kaydetti.

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