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        Giresun'da ormanlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Giresun'un Dereli ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kadın, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:26
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        Giresun'da ormanlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kadın, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Akrabaları ile Kuzalan Şelalesi'nin de bulunduğu bölgeye gezmeye giden K.O, ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

        K.O'dan bir süre haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım istedi.

        Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, K.O'yu ormanlık alanda tırmandığı dik yamaçta beklerken buldu.

        Arazi şartları dolayısıyla bölgede mahsur kaldığı belirtilen kadın, Dereli Devlet Hastanesi'nde tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.

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