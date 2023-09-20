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        Eynesil'de "İlköğretim Haftası" kutlandı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:58
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        Eynesil'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Şehit Şahin Abanoz Meydanı'nda yapılan etkinlikte, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven tarafından çelenk sunuldu.

        Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, burada yaptığı konuşmada, 155 öğretmen ve 1237 öğrenci ile ilçede 2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

        Güven, öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.

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