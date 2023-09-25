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        Giresun'da istavritin kilosu 35 liraya satılıyor

        Giresun'da, istavrit balığı tezgahlarda 35 lirada alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:13
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        Giresun'da istavritin kilosu 35 liraya satılıyor
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        Giresun'da, istavrit balığı tezgahlarda 35 lirada alıcı buluyor.

        Bulancak ilçesinde balıkçılık yapan Murat Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahlarda istavritin son günlerde bol olduğunu söyledi.

        Önal, balığın fiyatının bugün 35 liradan satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sezon umduğumuz gibi olmadı. Şuanda denizden palamut çıkmasını bekliyoruz. Ama zor gibi görünüyor. Bu nedenle balıkçıların ağlarına çok sayıda istavrit takılıyor. En ucuz balık ise istavrit. Bereketli bir sezon olduğunda vatandaşlar da ucuz balık yiyebilecek."

        Giresun'da hamsi ise 50 liradan satılıyor.

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