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        Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı

        Giresun'un Keşap ilçesinde uçuruma düşen inek, yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:13
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        Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde uçuruma düşen inek, yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.

        İlçenin Yivdincik köyünde Halit Özdemir’e ait büyükbaş hayvan uçuruma düştü.

        Durumu fark eden hayvan sahibi ve çevredekiler AKUT Giresun biriminden yadım istedi.

        Bölgeye gelen ekip, patika yol açtıktan sonra halat yardımı ile hayvanı bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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