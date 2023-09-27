Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı
Giresun'un Keşap ilçesinde uçuruma düşen inek, yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.
Giriş: 27.09.2023 - 18:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:13
Giresun'un Keşap ilçesinde uçuruma düşen inek, yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.
İlçenin Yivdincik köyünde Halit Özdemir’e ait büyükbaş hayvan uçuruma düştü.
Durumu fark eden hayvan sahibi ve çevredekiler AKUT Giresun biriminden yadım istedi.
Bölgeye gelen ekip, patika yol açtıktan sonra halat yardımı ile hayvanı bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.