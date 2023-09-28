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        Giresun'da bir kişi tartıştığı komşusu olan karı kocayı tabancayla yaraladı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusu olan kadın ve kocasını tabancayla vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:00
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        Giresun'da bir kişi tartıştığı komşusu olan karı kocayı tabancayla yaraladı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusu olan kadın ve kocasını tabancayla vurarak yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde, İ.E. ile komşusu R.E. ve karısı Ş.E. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, tabancayla R.E. ve Ş.E'ye ateş etti.

        Ağır yaralanan çift, Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Zanlı, gözaltına alındı.

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