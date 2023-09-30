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        Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi Yuva'dan hayırsevere teşekkür plaketi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:24
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        Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi Yuva'dan hayırsevere teşekkür plaketi
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        GİRESUN(AA)- Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Yuva, hastaneye cihaz bağışlayan hayırsevere teşekkür plaketi verdi.

        Yuva, EKG cihazı bağışında bulunan Haydar ve eşi Ayşe Top ile makamında bir araya geldi.

        Haydar Top'a bağışı dolayısıyla teşekkür eden Yuva, "Yağlıdereli hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizleri daha da güçlendirmektedir. Hastanemize göstermiş oldukları destek ve örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

        Başhekim Yuva, Haydar Top'a teşekkür plaketi takdim etti.

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