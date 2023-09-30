Giresun'da kaçak silah atölyesi operasyonunda bir kişi yakalandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 30.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:32
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğnece köyünde V.B'ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, imalathane olarak kullanılan bölümde 3 el yapımı tabanca ile çok sayıda silah yapım malzemesi ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.