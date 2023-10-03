Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Kümbet Yaylası'nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı

        Giresun'un önemli turizm merkezlerinden 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kümbet Yaylası'nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un önemli turizm merkezlerinden 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

        İl Özel İdaresi, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Dereli Belediyesi işbirliğinde yayladaki mesire alanlarında 3 gün boyunca çöp toplama çalışması yapıldı.

        Çalışma kapsamında 250 torbada toplanan yaklaşık 2 ton çöp kamyonlara yüklendi.

        Bunun yanı sıra turistlere ve bölge halkına çöplerin çöp kutularına atılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Ayrıca yayladaki sahipsiz hayvanlar da beslendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Giresunspor'da futbolcu Faruk Can Genç affedildi
        Giresunspor'da futbolcu Faruk Can Genç affedildi
        Giresun'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
        Giresun'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
        Giresunspor-Altay maçının ardından
        Giresunspor-Altay maçının ardından
        Giresunspor - Altay: 0-0
        Giresunspor - Altay: 0-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Fındık üreticilerine kahverengi kokarcaya karşı mücadele uyarısı
        Fındık üreticilerine kahverengi kokarcaya karşı mücadele uyarısı