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        Giresun'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:06
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        Giresun'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Ballıca Mahallesi kesiminde Trabzon yönüne giden K.Y.Ş idaresindeki 28 TD 525 plakalı otomobil refüje çarparak yan yattı.

        Yaralanan sürücü Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki T.A. ve B.K. ise sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        T.A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Soruşturma sürüyor.

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