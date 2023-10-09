Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Giriş: 09.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:22
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Merkez Mahallesi eski belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen kampanyaya, Belediye Başkan Rüşan Özden ve ilçedeki camilerinin imamları destek verdi.
Vatandaşlardan kan bağışına destek beklediklerini ifade eden Türk Kızılay yetkilileri, herkesin gönül rahatlığıyla bağış yapabileceğini kaydetti.