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        Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:22
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        Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Merkez Mahallesi eski belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen kampanyaya, Belediye Başkan Rüşan Özden ve ilçedeki camilerinin imamları destek verdi.

        Vatandaşlardan kan bağışına destek beklediklerini ifade eden Türk Kızılay yetkilileri, herkesin gönül rahatlığıyla bağış yapabileceğini kaydetti.

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