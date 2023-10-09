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        Yağlıdere'de topraksız tarım eğitimi düzenlendi

        Yağlıdere Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) tarafından topraksız tarım eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:54
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        Yağlıdere'de topraksız tarım eğitimi düzenlendi
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        Yağlıdere Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) tarafından topraksız tarım eğitimi düzenlendi.

        Yağlıdere Belediyesi toplantı salonunda 5 gün süren ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca (DOKA) desteklenen eğitim programında 11 kursiyere sertifika verildi.

        Yağlıdere YEG Başkan Vekili Ali Ocak, gazetecilere, ilçedeki iklim koşulları nedeniyle geleneksel tarım yöntemleriyle verimli bir üretim yapmanın zorlaştığını söyledi.

        Sera ortamında topraksız tarım ile mevsimsel sınırlamalara bağlı kalmadan yılın her döneminde üretim yapmanın mümkün olabileceğini dile getiren Ocak, "İlçemizde uygulanabilirliği ön plana çıkmakta. Eğitim programı kapsamında sera yapısı, iklim kontrolü ve diğer teknik unsurlar hakkında detaylı bilgi verilerek kursa katlım sağlayan çiftçilerimizin bu konuda bilgi ve deneyim sahibi olmaları sağlandı." dedi.

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