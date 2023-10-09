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        Giresun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, otoparktan motosiklet çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 22:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:04
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        Giresun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde, otoparktan motosiklet çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Pazarsuyu köyünde, 6 Ekim'de, yediemin otoparkından 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, motosikletler, otoparka 200 metre mesafedeki fındık bahçesinde gizlenmiş halde bulundu.

        Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 8 zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 4 zanlı ise tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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