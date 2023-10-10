Giresun'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Alucra ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Alucra ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alucra çevre yolunda Lütfü Çağlar yönetimindeki 34 RG 2847 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan Çağlar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çağlar'ın cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.