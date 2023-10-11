Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat başladı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üretilen Şebin cevizi, hasadının ardından pestil ve köme yapımında kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üretilen Şebin cevizi, hasadının ardından pestil ve köme yapımında kullanılıyor.

        İnce kabuğu ve aromasıyla diğerlerinden ayrılan tescilli Şebin cevizi, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayan pestil ve köme imalathanelerinde kullanılıyor.

        Hasat sonrası kurutulan cevizler, üreticilerden alındıktan sonra üretim tesislerinde kırılarak işleniyor.

        Tek tek iplere dizilen ceviz, içerisinde dut pekmezi ve farklı malzemelerin olduğu "herle" adı verilen karışıma batırılıyor. Güneşte kurumaya bırakılan karışım, köme halini alıyor.

        Yine dut pekmezi ile hazırlanan pestil yapımında da kullanılan ceviz, ürüne ayrı bir tat veriyor.

        Yıltarıç köyündeki 350 yıllık tescilli ceviz ağacı da halen meyve veriyor. Gövde çapı 1,5 metre, yüksekliği 15 metre olan ağacın meyveleri, köylüler tarafından düştüğü yerden alınarak tüketiliyor. Ağacın büyüklüğü nedeniyle ürünün ağaçtan toplanması mümkün olmuyor.

        Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, ilçede başlatılan ceviz hasadının, rakım yüksekliğine göre bu ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Hasat edilen cevizlerde hiçbir zaman pazar sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Arslan, "Bundan sonra da pazar sıkıntısı zaten olmaz. Hasat edilen cevizler Şebinkarahisar'da pestil ve köme tesislerinde işleniyor, tabii dışarıya da satışı yapılıyor." dedi.

        Arslan, Şebin cevizinin en büyük özelliğinin ince kabuğu ve aroması olduğuna dikkati çekerek, bunun da mevsimsel farklılıklardan kaynaklandığını söyledi.

        İklim değişiminin üretimi etkilediğini, 15-20 yıl önceki verimi şu an alamadıklarını ifade eden Arslan, bu yıl da rakımı düşük bölgelerde don nedeniyle meyvenin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

        - "Aşılama yaparak yeni bahçeler oluşturmaya çalışıyoruz"

        Arslan, ilçede ceviz yetiştiriciliğinin asırlardır yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Yaşlı ağaçlardan, hakiki Şebin cevizi dediğimiz ağaçlardan aşılama yaparak yeni bahçeler oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar daha meyve aşamasına gelmedi ama denemesini yapıyoruz, birkaç yıl içerisinde verim alacağımızı düşünüyoruz."

        350 yıllık tescilli ağacın bulunduğu Yıltarıç köyünde, muhtar Hikmet Bilgiç, ağacın meyvelerinin hasat döneminde kendi kendine döküldüğünü söyledi.

        Ağaca çıkmanın tehlikeli olduğunu vurgulayan Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu nedenle köylüler alt dallara vurarak ceviz alır, vatandaşlar buralardan geçerken dökülmüşleri görür, toplar gider, buna da hiç kimse müdahale etmez. Kimse 'Dedemin bahçesinde bu ceviz, alamazsınız.' demez. Köyde hemen hemen herkes bu cevizden faydalanır. Bu ceviz ağacı bir nevi hayrat, hayratlar zaten koruma altındadır, kimse sahiplenemez, bu da öyle bir şey."

        Bilgiç, ağacı kimin diktiğini kimsenin bilmediğini belirterek, "Bu arsanın sahibi dedem, ninem; onlar 'baktık, büyüttük' diyorlar ama kimin diktiğine dair bilgi yok. Arazi olduğu için o zaman sahiplenmişler." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı

        Benzer Haberler

        Giresun'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Giresun'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağırısı
        FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağırısı
        Giresun Bolahenk Türk Müziği Derneği konserle açıldı
        Giresun Bolahenk Türk Müziği Derneği konserle açıldı
        Giresun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Giresun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Giresun'da köye inen ayı yavruları görüntülendi
        Giresun'da köye inen ayı yavruları görüntülendi
        Yağlıdere'de topraksız tarım eğitimi düzenlendi
        Yağlıdere'de topraksız tarım eğitimi düzenlendi