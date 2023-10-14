Fındık bahçesinde yaktığı ateşin yayılmasını engellemek isterken yanan kişi öldü
Giresun'da fındık bahçesinde çalı yakan kişi, ateşin yayılmasını engellemeye çalıştığı sırada yanarak öldü.
Giriş: 14.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:24
Giresun'da fındık bahçesinde çalı yakan kişi, ateşin yayılmasını engellemeye çalıştığı sırada yanarak öldü.
Dereli ilçesinin Alancık köyünde, 73 yaşındaki Fahri Gedikoğlu, kendisine ait fındık bahçesindeki çalıları temizlemek için yaktı.
Büyüyen ateşin diğer fındık bahçelerine yayılmasını engellemeye çalışan Gedikoğlu, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.