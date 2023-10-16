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        Tescilli Tamzara dokumasına talep ürün çeşitliliğini artırdı

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde devlet desteğiyle kurulan ve kadınların çalıştığı atölyede, coğrafi işaret tescilli Tamzara dokumasından üretilen ürün çeşitliği artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:03
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        Tescilli Tamzara dokumasına talep ürün çeşitliliğini artırdı
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde devlet desteğiyle kurulan ve kadınların çalıştığı atölyede, coğrafi işaret tescilli Tamzara dokumasından üretilen ürün çeşitliği artıyor.

        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk imzalı kararnameyle 1937'de yöre halkına ekonomik gelir sağlanması amacıyla kooperatif kurularak üretimine başlanan ancak zaman içinde unutulmaya yüz tutan Tamzara dokuması, "Kadınlar Dokuyor Projesi" ile yeniden canlandı.

        Coğrafi işaret tescilli Tamzara dokumasının marka haline getirilerek pazarlanması ve kadın istihdamına katkı sağlanması amacıyla Şebinkarahisar Belediyesince 2021'de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeden 50 kadın faydalandı.

        Bu yıl Kadınlar Dokuyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin de kurulmasıyla kadınlar, atölyede ürettikleri ürünleri kendileri pazarlamaya başladı.

        Ürünler, atölyenin yanı sıra sosyal medya ve e-ticaret platformlarından da satışa sunuluyor.

        Tamzara dokumasıyla şal ile başlanılan üretimde bugüne kadar çanta, kravat ve havlu gibi 10'un üzerinde ürün çeşidi ortaya çıkarıldı.

        Şebinkarahisar Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje kapsamında son 2 yılda yaklaşık 500 bin lira kazanç sağlandı.

        Atölyede çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tamzara Dokuma Sanatçısı Sibel Toy, AA muhabirine, projenin ilk zamanlarında sadece peştamal ve kumaş dokunduğunu, arz talep doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.

        Toy, çanta ve kravat gibi farklı ürünler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Peştamal, fular, atkı, havlu, şallarımız rengarenk çeşitliliğiyle mevcut. Geriye dönüp baktığımızda şu an ürettiğimiz ürünler için 'bu ürünleri de mi biz yapmışız?' diyoruz ve kendimizi ilerlemiş görüyoruz." dedi.

        Geri dönüşüme de önem verdiklerinin altını çizen Toy, "Hiçbir kumaşı çöpe atmıyoruz, atık kumaşlar toka ve bandanaya dönüşüyor. Hanımlarımız yaratıcı, böyle güzel ürünler ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

        Toy, ürünler arasında en çok kravat ve çantaların ilgi gördüğüne işaret ederek, kış dönemine girildiği bu zamanlarda da şalların ilgi görmeye başladığını dile getirdi.

        - "Ürünlerle ilgili güzel geri dönüşler oluyor"

        Kooperatif Başkanı Sibel Cağcağ ise en fazla satışı sosyal medya üzerinden yaptıklarını belirterek, kendi internet satış sitelerini de yakında faaliyete geçireceklerini söyledi.

        Ürünlerle ilgili güzel geri dönüşler olduğunu dile getiren Cağcağ, ürünlerin suyu çok iyi çekmesi ve yumuşak olmasının müşteriler tarafından beğenildiğini belirtti.

        Cağcağ, Şebinkarahisar ve Tamzara dokumasını, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

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