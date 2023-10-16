Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        TSK Güçlendirme Vakfı Bulancak'ta faaliyetlerine başladı

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın Bulancak İlçe Başkanlığı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSK Güçlendirme Vakfı Bulancak'ta faaliyetlerine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın Bulancak İlçe Başkanlığı kuruldu.

        Bulancak Kaymakamlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın yetkisiyle faaliyetine başlayan Bulancak İlçe Başkanlığı yönetimi, Mustafa Aydın başkanlığında Ali Yıldız, Sadullah Aydın, Rahmi Zere ve Ali Taşdemir'den oluştu.

        Faaliyetler kapsamında vakıf yönetimi ilk olarak İlçe Kaymakamı Ünal Koç'u makamında ziyaret etti. Ziyarete TSK Güçlendirme Vakfı Giresun İl Başkanı Ali Kara ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut da katıldı.

        Aydın, vakfın amacının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak olarak belirlendiğini söyledi.

        Büyük Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül köprüsünü sürdürmek ve güçlendirmek için Bulancak olarak ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savaş gücünün artırılması amacıyla yeni yatırımlar yapmak, sermayedarı olduğu şirketlerinin etkin gözetimini, stratejik yönlendirilmesi, aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak savunma sanayisinde gerekli yetenekleri kazanmalarına, sürdürülebilir büyümelerine ve hisse değerlerinin artmasına katkıda bulunacağız."

        Aydın, bağışların hesap numaraları ile direkt olarak TSK Vakfı Genel Merkezine gönderildiğini ifade ederek, "Biz de yönetim kurulu olarak bağış yapacak vatandaşlarımıza yardımcı olarak Silahlı Kuvvetlerimize katkı sağlayacağız." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş

        Benzer Haberler

        Güce Kaymakamı Bayraktar görevine başladı
        Güce Kaymakamı Bayraktar görevine başladı
        Tescilli Tamzara dokumasına talep ürün çeşitliliğini artırdı
        Tescilli Tamzara dokumasına talep ürün çeşitliliğini artırdı
        Giresun'da Üçüncü Mekan Film Günleri sona erdi
        Giresun'da Üçüncü Mekan Film Günleri sona erdi
        Fındık bahçesinde yaktığı ateşin yayılmasını engellemek isterken yanan kişi...
        Fındık bahçesinde yaktığı ateşin yayılmasını engellemek isterken yanan kişi...
        Giresunspor'da 3 oyuncu sakatlandı
        Giresunspor'da 3 oyuncu sakatlandı
        Giresun'da Üçüncü Mekan Film Günleri başladı
        Giresun'da Üçüncü Mekan Film Günleri başladı