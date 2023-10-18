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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan "adaylık" açıklaması

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçime ilişkin, "Şehrin belediye başkanı olarak biz zaten adaylığımızı 2019 yerel seçim aşamasında açıklamıştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:10
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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan "adaylık" açıklaması
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        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçime ilişkin, "Şehrin belediye başkanı olarak biz zaten adaylığımızı 2019 yerel seçim aşamasında açıklamıştık." dedi.

        Şenlikoğlu, Belediye Plaj Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetlediklerini söyledi.

        Göreve geldiği 2019 yılından bu yana şehre hizmet ettiklerini belirten Şenlikoğlu, geçen süre zarfında yaptıklarını hizmetleri anlattı.

        Şenlikoğlu, belediye başkanı olarak birkaç ay sonra siyaset kimliğinin biraz daha ön plana çıkacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum, arada bir kulağımıza geliyor, 'Aytekin Şenlikoğlu aday değilmiş, aday olmayacakmış.' gibi böyle ilginç mücadele yöntemleri seçen arkadaşlarımız var. Tabii ki şehrin belediye başkanı olarak biz zaten adaylığımızı 2019 seçim aşamasında açıklamıştık. 2019'da taahhüt ettiğimiz işlerimiz 2 dönemlikti, 'hedefimiz 2028' diye bir hedef koymuştuk."

        Liman mevkisinde planlanan alt geçit projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştireceğini aktaran Şenlikoğlu, "Alt geçit projesinin toplam inşaat uzunluğu 1580 metre, yani itfaiye binasının gerisinden başlayarak Hatun Camisi'nin biraz ilerisinden bitmiş olacak." dedi.

        Şenlikoğlu, alt geçit rampa iniş ve çıkış noktasının ise 628 metre olduğunu kaydederek, "Alt geçidin uzunluğu ise 120 metre, ortalama olarak, alt geçidin yüksekliği de toplamda 6,50 metre. Liman kavşağından üstteki kotumuz 1,05 metre, bu şu demek, Bulancak Durağı mevkisi ile liman girişi hemen hemen eşitlenmiş oluyor." diye konuştu.

        Alt geçidin diğer şehirlerdeki alt geçitlerden farklı imal edileceğinin altını çizen Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

        "Burada her iki tarafından da gelecek su baskısı dikkate alınarak alt geçidin her iki yan taraflarında da odacıklar imal ediliyor ve bu odacıklar içerisinde hem son teknoloji drenaj sistemleri, pompaj sistemleri bulunacak hem de aynı zamanda bu imalatlar su geçirimsiz duvarlarla imal ediliyor. Bu aynı zamanda yukarıdan gelen su baskıları da hesap edilerek yapılıyor."

        Şenlikoğlu, alt geçidin inşa edileceği bölgede bir dere olduğuna işaret ederek, "DSİ'nin yıllardır devam eden bir projesi vardı, o proje de dereyi İnönü Caddesi'nden Sazbeyi mevkisindeki menfezden dışarı atma projesi." ifadelerini kullandı.

        Alt geçit projesinin yanında dereyle ilgili projenin de hayata geçeceğini aktaran Şenlikoğlu, "Yani bu proje aynı zamanda DSİ ile ortak bir proje şeklinde yukarıdan gelen dere Bulancak durağından değil Sazbeyi mevkisinin oradan çıkacak. Bu da gelen su baskısının eksiltilerek diğer tarafa yönlendirilmesi anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

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