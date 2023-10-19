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        Giresun'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:10
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        Giresun'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi
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        ​​​​​​​GİRESUN(AA) - Giresun'un Espiye, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Espiye'de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Çelik, günün önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

        Törene, İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

        Öte yandan, Kaymakam Tengir ve Başkan Karadere muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

        Tengir, tüm muhtarlara 100. yıl rozeti hediye etti.

        - Görele

        Görele'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Yayla, Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Yayla, burada yaptığı konuşmada, muhtarların halk ve devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

        Muhtarların kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri fonksiyonlara dikkati çeken Yayla, şunları kaydetti:

        "Biz muhtarlar bulunduğumuz mahallede ve köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil eden ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören kişileriz. Yönetim kültürümüzde, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır."

        - Yağlıdere

        Yağlıdere'de Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Erol, Güllüce Köyü Muhtarı Turgut Tomak, Sinanlı Köyü Muhtarı Orhan Oral tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

        Burada muhtarlar adına konuşan Erol, muhtarlık müessesesinin kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu ifade ederek, muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktasındaki kurumsal temsilcisi olduğu söyledi.

        Törenin ardından muhtarlar onuruna yemek verildi.

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