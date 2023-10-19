Giresun'da denizdeki ayı yavrusu balıkçılar tarafından kurtarıldı Giresun'da, denizdeki ayı yavrusu balıkçılar tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parkalar ekiplerine teslim edildi.

Giresun'da, denizdeki ayı yavrusu balıkçılar tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parkalar ekiplerine teslim edildi.

Keşap ilçesinin Tepeköy Kulak mevkisinde denizde ayı yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu balıkçılara iletti.

Karadan ayıyı gören üç balıkçı, Kulak Balıkçı Barınağı'ndan tekneyle hareket ederek yaklaşık 200 metre uzaklıktaki hayvanın yanına kadar gitti.

Suda bitkin düşen ayı, gedal (ağdan balık almak için kullanılan ağ kepçe) ile alınarak tekneye konuldu.

Balıkçı barınağına getirilen ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı.

Balıkçılardan Mustafa Demir, AA muhabirine, ayıyı gördüklerinde durumu Sahil Güvenlik Ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

- "Karaya dönmeye çalışıyordu"

Ayının boğulmaması için müdahale ederek tekneye çıkardıklarını aktaran Demir, "İlk kez böyle bir şeye denk geliyoruz. Çok şaşırdık. Hayvan can havliyle yüzüyordu, biraz açığa gitti, tekrar karaya dönmeye çalışıyordu o anda biz tekneye aldık. Sudan alırken baya zorlandık. Bir iki kez gedaldan çıktı." diye konuştu.

Diğer balıkçı İsmail Öztürk de gedalın büyük olmasının ayı için şans olduğunu dile getirerek, "Gedala sığdı da aldık. Biz bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyorduk. Yavru ama büyük, iyi cesaret edip aldık. Hayvanı kurtardık. Denizde de iyi yüzüyordu. Balık dışında ayı da yakaladık maalesef. Tekrar doğaya döner inşallah." ifadesini kullandı.