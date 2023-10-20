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        Giresun'da duvarına kaya düşen ev zarar gördü

        Giresun'da duvarına kaya düşen ev hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:26
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        Giresun'da duvarına kaya düşen ev zarar gördü
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        Giresun'da duvarına kaya düşen ev hasar gördü.

        Dereli ilçesinin Küçükahmet köyünde, sağanak yağışlar sonucu yamaçtan düşen kayalar bir ev isabet etti. Duvarın bir bölümünün yıkılması sonucu evde zarar meydana geldi.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün etkisini gösteren sağanak yağışlarla birlikte bir konuta kaya düşmesi olayı yaşanan köyümüzde incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor, Cenab-ı Hak beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

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