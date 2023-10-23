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        Giresun'da köyüne mahalli idareler seçimine yönelik izinsiz afiş asan kişiye idari para cezası verildi

        Giresun'un Görele ilçesinde köyüne izinsiz afiş asan kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:25
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        Giresun'da köyüne mahalli idareler seçimine yönelik izinsiz afiş asan kişiye idari para cezası verildi
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        Giresun'un Görele ilçesinde köyüne izinsiz afiş asan kişiye idari para cezası uygulandı.

        İlçenin Taşlık köyünde yaşayan Z.F, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde muhtar adayı olmaya karar verdi.

        Adaylığına ilişkin hazırladığı afişi, evinin bulunduğu bölgeye asan Z.F, bunu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Z.F'ye Kabahatler Kanunu kapsamında "izinsiz afiş asma" suçundan 1295 lira idari para cezası verdi.

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