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        Giresun'da öğrencilerden "100. Yıl" koreografisi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla koreografi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:51
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        Giresun'da öğrencilerden "100. Yıl" koreografisi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla koreografi yaptı.

        Üçtepe İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin koordinasyonunda okul bahçesinde "ay yıldız" ile "100. yıl" yazısı oluşturdu.

        Okul Müdürü Emin Taşkın, AA muhabirine, her sene coşkuyla kutladıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu sene 100. yıl olması dolayısıyla daha geniş kapsamlı kutladıklarını belirterek, koreografide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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