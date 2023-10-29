Giresun'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı
Giresun'un Yağlıdere, Eynesil ve Keşap ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Giresun'un Yağlıdere, Eynesil ve Keşap ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Yağlıdere ilçesindeki tören, Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Seda Ünlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladığını söyledi.
Törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinlik, geçit töreniyle sona erdi.
- Eynesil
Eynesil ilçesindeki tören ise spor salonunda gerçekleştirildi.
Buradaki törende, Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, vatandaşların ve öğrencilerin bayramı kutlandı.
Konuşmaların yapıldığı ve öğrencilerin şiirler okuduğu tören, geçit töreniyle sona erdi.
- Keşap
Kent Meydanı'nda yapılan törende, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Emür halkın bayramını kutladı.
Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulduğu etkinlikte, çeşitli yarışmalara dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Belediye Başkanı Emür, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının kutlu olmasını diledi.
Geçit töreninin ardından program sona erdi.