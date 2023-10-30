Yağlıdere'de "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu sergi düzenlendi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim ve el sanatları sergisi düzenlendi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim ve el sanatları sergisi düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, müdürlük bahçesindeki serginin açılışında, sergide ilk Meclis ve Atatürk resimlerinin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Serginin açılışına, Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü, Yağlıdere Belediye Başkanvekili Recep Aydın ve vatandaşlar katıldı.
Sergi 3 gün açık kalacak.