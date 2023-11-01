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        Kümbet Yaylası'na gölet yapılacak

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, "Giresun Dereli Aksu Vadisi Taşkın ve Rusubat Kontrolü Kümbet Göleti" projesinin yapım sürecinin başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:46
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        Kümbet Yaylası'na gölet yapılacak
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, "Giresun Dereli Aksu Vadisi Taşkın ve Rusubat Kontrolü Kümbet Göleti" projesinin yapım sürecinin başladığını bildirdi.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Dereli ilçesinin Kümbet-Uzundere köyünde daha önce yatırım programına alınan projenin uygulanma aşamasına geldiğini belirtti.

        DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek projenin 256 bin 280 metrekare alana sahip olduğunu aktaran Temür, şunları kaydetti:

        "Su derinliği 25-30 metre, gölet seti 36,60 metre yüksekliğinde büyük, donanımlı bir projedir. Projemiz Kümbet Yaylamıza ve bölgemize önemli turizm katkısı sağlayacaktır. Balıkçılık, su sporları, sandal gezileri, su bisikleti, aile çay bahçeleri ve piknik alanları gibi faaliyetlerin yer aldığı bu proje bölgenin turizm değerine değer katacaktır. Yapılacak bu projenin her aşamasının takipçisi olacağız. Projenin ilimize, bölgemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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