Öğrenci yurdundaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, öğrenci yurduna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 01.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:49
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, öğrenci yurduna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan 2 şüphelinin üzerlerinde ve odalarında arama yaptı.
Aramada 4 gram esrar, uyuşturucu sarma kağıdı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.