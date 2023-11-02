Öğrenciler için sınıfta müze oluşturuldu

Görele Ziya Okay İlkokulu'nda yöreye özgü aletler ve eşyaların sergilendiği müze etkinliği yapıldı.

Okuldaki 3-B sınıfında oluşturulan müzede geçmişte kullanılan tarım aletleri, mutfak malzemeleri, kıyafet ve çarık gibi yaklaşık 100 eşya sergilendi. Sınıfı gezen öğrenciler hem eşya ve aletleri yakından inceleme fırsatı buldu hem de tarihleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi edindi.

Sınıf öğretmeni Özgül Tecimer, AA muhabirine, yok olmaya yüz tutmuş kültürü canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Müze ile çocukların bölgenin kültürünü tanımalarına katkı sağladıklarını belirten Tecimer, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız ilçede bir müze olmayışı ve bir müzeye gitmenin zorluğu içerisinde kaldığımız için sınıfımızda bir müze oluşturma kararı aldık ve uyguladık. Böylelikle müzede olan ürünleri öğrencilerimiz görüyor, inceliyor ve bu ürünlerin ne zaman kullanıldığını öğrenmiş oluyor. Ben bu müzenin oluşturulmasında katkısı olan tüm velilerimize teşekkür ediyorum."

Okul Müdürü Tunay İşcan ise öğrencilerin müze bilincini geliştirmesinin önemine dikkati çekerek, "Yöresel olarak yapılan bu müze yakın kuşakların dahi bilmediği belki de farkında olmadığı eserleri günümüze taşıyarak, o günleri en azından bugüne getirip çocuklarda bir tarih, bir geçmiş bilincini oluşturma anlamında çok anlamlı bir etkinlik oldu." dedi.