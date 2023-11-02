Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Öğrenciler için sınıfta müze oluşturuldu

        Görele Ziya Okay İlkokulu'nda yöreye özgü aletler ve eşyaların sergilendiği müze etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciler için sınıfta müze oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Görele Ziya Okay İlkokulu'nda yöreye özgü aletler ve eşyaların sergilendiği müze etkinliği yapıldı.

        Okuldaki 3-B sınıfında oluşturulan müzede geçmişte kullanılan tarım aletleri, mutfak malzemeleri, kıyafet ve çarık gibi yaklaşık 100 eşya sergilendi. Sınıfı gezen öğrenciler hem eşya ve aletleri yakından inceleme fırsatı buldu hem de tarihleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi edindi.

        Sınıf öğretmeni Özgül Tecimer, AA muhabirine, yok olmaya yüz tutmuş kültürü canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Müze ile çocukların bölgenin kültürünü tanımalarına katkı sağladıklarını belirten Tecimer, şöyle konuştu:

        "Yaşadığımız ilçede bir müze olmayışı ve bir müzeye gitmenin zorluğu içerisinde kaldığımız için sınıfımızda bir müze oluşturma kararı aldık ve uyguladık. Böylelikle müzede olan ürünleri öğrencilerimiz görüyor, inceliyor ve bu ürünlerin ne zaman kullanıldığını öğrenmiş oluyor. Ben bu müzenin oluşturulmasında katkısı olan tüm velilerimize teşekkür ediyorum."

        Okul Müdürü Tunay İşcan ise öğrencilerin müze bilincini geliştirmesinin önemine dikkati çekerek, "Yöresel olarak yapılan bu müze yakın kuşakların dahi bilmediği belki de farkında olmadığı eserleri günümüze taşıyarak, o günleri en azından bugüne getirip çocuklarda bir tarih, bir geçmiş bilincini oluşturma anlamında çok anlamlı bir etkinlik oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı
        Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı
        Giresun'da İsrail'e 'enkaz'lı tepki
        Giresun'da İsrail'e 'enkaz'lı tepki
        Öğrenci yurdundaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Öğrenci yurdundaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kümbet Yaylası'na gölet yapılacak
        Kümbet Yaylası'na gölet yapılacak
        Giresun'da, Gazze'deki saldırılara temsili enkaz oluşturularak dikkat çekil...
        Giresun'da, Gazze'deki saldırılara temsili enkaz oluşturularak dikkat çekil...