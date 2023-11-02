Giresun'da termal su araştırması yapılıyor

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerindeki termal su potansiyeli bulunan alanlarda araştırma yapıldığını bildirdi.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaların Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu bölgelerdeki termal su kaynakları sondaj çalışmaları için AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ile bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşme yaptıklarını aktaran Elmas, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürümüz Vedat Yanık'ı da ziyaret ederek konuyu değerlendirdik. Bu kapsamda vakit kaybetmeden konuyla ilgili mühendisler bölgeye sevk edilerek 3 ilçemizde yerinde inceleme ve araştırma çalışmalarını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Elmas, araştırmalarda alınan bulgu ve verilerin incelenerek kısa süre içerisinde sonuçların açıklanmasını beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Açıklanacak rapor doğrultusunda jeotermal kaynakların kullanım alanları ve olası potansiyelleri, kaynakların termal turizme ve bölge ekonomisine katkısıyla alakalı hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Büyük önem verdiğimiz ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz çalışmalar neticesinde açılacak sondajlarla yer altındaki bu zenginliğimizi ilimize ve ilçelerimize kazandırmakta kararlıyız."