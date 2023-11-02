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        Giresun Valisi Serdengeçti, Görele'yi ziyaret etti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Görele ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:37
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        Giresun Valisi Serdengeçti, Görele'yi ziyaret etti
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Görele ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        İlçeye gelen Serdengeçti, Kaymakamı Cüneyt Caner ile Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu'na ziyarette bulunarak Görele'deki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Serdengeçti, ilçedeki vatandaşlarla da selamlaştı.

        Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Serdengeçti, burada muhtarların sorunlarını dinledi.

        Serdengeçti, hak ve adalet çerçevesi içerisinde tüm köylere hizmet etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

        Giresun'un birinci derece yol ağının 10 bin kilometreden oluştuğunu vurgulayan Serdengeçti, şunları kaydetti:

        "Görele'nin yol ağı da 750 kilometreden oluşuyor. İl Özel İdaresi sorumluluğunda yol, içme suyu, bütün altyapı iyileştirmelerine çaba gösteriyoruz. Bu arada afetlerle iştigal ediyoruz. Afetler bazen bizim enerjimizi alıyor, oraya odaklanmamıza sebep oluyor. Maalesef Türkiye son dönemde özellikle Dereli, Kastamonu sel afeti, akabinde 6 Şubat büyük deprem, ciddi manada ülkemizin, insanımızın kaynaklarını, enerjisini tüketen bir durum oluştu ama devletimiz o kadar kudretli, o kadar kapasiteli ki hepsini bertaraf edebiliyor. 11 vilayeti gezecek olursak, 11 vilayette yeniden şehirler doğuyor. 11 vilayetimizde kamu ve özel yatırımlar devlet tarafından yapılıyor."

        Serdengeçti, Giresun'un tüm ilçelerindeki köylerin hizmet beklediğini ifade ederek, "Elimizden geldiğince sıkıntılarımızı çıkarmak, bu sıkıntıları gidermek, sizlerle bu konuyu en azından dertleşmek için sorunları ciddiyetle ele alarak Kaymakamımız, Belediye Başkanımızla her zaman yanınızdayız." dedi.

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