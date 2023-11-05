Giresun'da seyir halindeki kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü

Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kümbet köyünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun hareket halindeyken açılan damper kapağı, yol kenarındaki Ayhan Çoruh'a (45) çarptı.

Kazada yaralanan Çoruh, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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