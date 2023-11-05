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        Giresun'da seyir halindeki kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü

        Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:10
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        Giresun'da seyir halindeki kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü
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        Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonun açılan damper kapağının çarptığı kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Kümbet köyünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun hareket halindeyken açılan damper kapağı, yol kenarındaki Ayhan Çoruh'a (45) çarptı.

        Kazada yaralanan Çoruh, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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