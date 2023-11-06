Giresun'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti.

İlçenin Ergenekon köyünde, Şevket Öksüz (67) yönetimindeki 25 FK 499 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.

Kazada, araçta bulunan Asiye Öksüz (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

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