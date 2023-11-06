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        Giresun'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü

        Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:37
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        Giresun'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü
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        Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti.

        İlçenin Ergenekon köyünde, Şevket Öksüz (67) yönetimindeki 25 FK 499 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Asiye Öksüz (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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