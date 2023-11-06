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        Giresun'da hırsızlık olayının failleri sigara izmaritleri sayesinde yakalandı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:44
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        Giresun'da hırsızlık olayının failleri sigara izmaritleri sayesinde yakalandı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İlçenin Hisarcık köyünde, 31 Ekim'de H.Ö'ye ait evden televizyon ve çamaşır makinesi çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT görevlilerinin ev çevresinde yaptığı araştırmalarda bulunan sigara izmaritlerinin incelenmesi sonucu, olayın faillerinin M.Ö. ve E.K. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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